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Джонсон пригласил Путина на саммит по вакцинам

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил президента России Владимира Путина принять участие 4 июня в виртуальном саммите по вакцинам Global Vaccine Summit 2020, сообщило британское посольство в Москве .

Правительство Великобритании 4 июня проведет Global Vaccine Summit 2020. «Главное задачей саммита станет мобилизация ресурсов, необходимых Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI), чтобы обеспечить всеобщую доступность вакцины против COVID-19», — сказали РИА Новости в дипломатическом представительстве.

«Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально пригласил президента России Владимира Путина принять участие в виртуальном саммите», — заключили в миссии.

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Ранее Джонсон пожаловался на осложнения от перенесенной коронавирусной инфекции. «Мне приходится носить очки впервые за много лет. Я думаю, что из-за его вероятного воздействия. <...> Вполне, вполне возможно, что зрение может быть проблемой, связанной с коронавирусом», — считает британский премьер.

Премьер-министр объявил, что заражен коронавирусом 27 марта. 5 апреля его госпитализировали и через день он попал в реанимацию. 9 апреля Джонсона перевели из реанимации в обычную палату. 26 апреля он вернулся в лондонскую резиденцию на Даунинг-стрит и приступил к работе.

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