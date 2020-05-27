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Названа главная причина набора веса в самоизоляции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Главной причиной набора веса в самоизоляции является стресс, заявил журналистам врач-диетолог Алексей Ковальков.

«В обычной жизни они привыкли приходить домой вечером, быстро есть и ложиться спать. Постоянная необходимость общаться вызывает стресс, а стресс — это гормон кортизол. Он способствует очень быстрому набору веса», — цитирует диетолога «Вечерняя Москва».

Ковальков отметил, что постоянное нахождение в замкнутом пространстве можно сравнить с «тюрьмой», где находится много людей, поэтому стресс в условиях самоизоляции фактически неизбежен.

В обычной ситуации человек может набрать 150 граммов жировой ткани в день, однако стресс увеличивает этот показатель до 250–300 граммов в сутки. Чтобы избежать такого сценарию, следует исключить из рациона сахар, белый шлифованный рис, картофель, белый хлеб, соки.

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