Коронавирусом за сутки заразились 8338 россиян

За последние сутки в России выявили 8338 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Новые случаи заражения зафиксированы в 85 регионах страны. Больше всего новых инфицированных в Москве (2140), Московской области (793) и Санкт-Петербурге (387). Всего в стране с начала эпидемии выявлено 370 680 случаев заражения.

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За сутки скончался 161 человек с подтвержденным диагнозом, выздоровели — 11 079 пациентов. За весь период зафиксировано 3968 летальных исходов, выздоровели 142 208 человек. Общее число заразившихся в России с начала пандемии превысило 370 тысяч.

Президент России Владимир Путин накануне заявил, что считает пик распространения коронавируса в стране пройденным. По его словам, в этом вопросе он ориентируется на мнение специалистов.