Собчак спросила у доктора Мясникова о «подтасовке» данных по COVID-19

Подтасовывать статистику по коронавирусу не имеет смысла, а жителям России предоставляют реальные данные, освещая их порой «излишне широко», сообщил представитель штаба по ситуации с коронавирусом доктор Мясников в интервью телеведущей Ксении Собчак.

Собчак задала вопрос — реальна ли статистика по заражаемости и смертности в России? И не поступало ли доктору Мясникову предложений озвучить цифры не соответствующие действительности, чтобы «немножко сбавить панику».

«Мне кажется, у нас идет обратная ситуация, у нас широко освещается, а может быть даже излишне широко (ситуация с коронавирусом). Мы говорим, что у нас 300 тысяч инфицированных, на самом деле у нас одна треть от них», — отметил представитель штаба в интервью, размещенном на канале Ксении Собчак на YouTube.

#Здоровье Дверь в Нарнию, или Будни врача в «ковидном» госпитале

Он объяснил, что 300 тысяч — это общая цифра, включающая в себя всех зараженных в России с начала эпидемии. Но сейчас «болеют только те, кто заразился две недели назад». Большая часть пациентов выздоровели, кто-то скончался. «Мне никогда не приходилось в этих цифрах врать, и мне никто не предлагал врать», — резюмировал доктор.

В апреле врач и телеведущий Александр Мясников возглавил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. В мае Financial Times опубликовала материал, где говориться, что реальное количество умерших пациентов с коронавирусом в России может быть выше официальных данных на 70%.

Представители российской власти опровергли информацию издания. Так, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень летальности от коронавируса в России в семь с половиной раз ниже, чем в остальных странах мира.