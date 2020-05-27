Ураган разрушил деревню в Кузбассе

Деревня Константиновка в Мариинском районе практически полностью разрушена после урагана, сообщила пресс-служба правительства Кемеровской области. По данным СУ СК РФ по региону, двое человек в ней погибли.

Последствия сильного ветра, порывы которого в Мариинском районе достигали 28 метров в секунду, сняли на видео. «Деревни нет. Фуру перевернуло. Это вообще атас. Всю деревню сдуло», — прокомментировал автор размещенного в соцсетях ролика.

По данным властей, основной удар стихии пришелся на деревню Константиновка. Здесь разрушены 18 домов из 31 (отсутствует крыша, выбиты окна). Там же, по сообщению СК, упала стена зернохранилища. В результате два человека погибли на месте, третий с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.

Всего в регионе в результате разыгравшейся ночью непогоды были повреждены кровли 147 домов и объектов соцсферы, 25 автомобилей и повалены 280 деревьев.