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Ураган разрушил деревню в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Деревня Константиновка в Мариинском районе практически полностью разрушена после урагана, сообщила пресс-служба правительства Кемеровской области. По данным СУ СК РФ по региону, двое человек в ней погибли.

Последствия сильного ветра, порывы которого в Мариинском районе достигали 28 метров в секунду, сняли на видео. «Деревни нет. Фуру перевернуло. Это вообще атас. Всю деревню сдуло», — прокомментировал автор размещенного в соцсетях ролика.

По данным властей, основной удар стихии пришелся на деревню Константиновка. Здесь разрушены 18 домов из 31 (отсутствует крыша, выбиты окна). Там же, по сообщению СК, упала стена зернохранилища. В результате два человека погибли на месте, третий с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.

Всего в регионе в результате разыгравшейся ночью непогоды были повреждены кровли 147 домов и объектов соцсферы, 25 автомобилей и повалены 280 деревьев.

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Кузбасс #Происшествия #Стихии
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Топ комментариев

Иркут 69

Вообще без разницы на его здоровье... Совершенно фиолетово 👎

Archangel3339

Гапром, Роснефть, Лукойл и т.д. "мечты сбываются...", но только для самих сырьевых пиявок.

Gargas

Всё для народа, чтобы цены на заправках не упали, а то начнут понимаешь дешево заправляться ,ездить куда...

paramedic

Да он прям гений!Надо бы лодкой наградить этого депутата.

xarakire

Правительство до 1 октября запретило ввоз в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, а также некоторых...