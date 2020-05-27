Twitter смертельно оскорбил Трампа

Президент США Дональд Трамп обвинил Twitter во вмешательстве в президентские выборы и подавлении свободы слова, после того как система обозначила одно из его сообщений как фейковое.

«Twitter теперь вмешивается в президентские выборы 2020 года. Они говорят, что мои слова по поводу голосования по почте, которое приведет к обширным коррупции и фальсификации, не соответствуют действительности, основываясь на проверке фактов, сделанной фейковыми новостями CNN и Washington Post от Amazon. Twitter полностью душит свободу слова, и я как президент не допущу, чтобы это происходило!», — приводит РИА Новости заявление Трампа.

Ранее система разместила под его сообщением предупредительный значок с предложение пользователям ознакомиться с фактами о голосовании по почте. Ссылка в этой подписи ведет на специальную страницу Twitter, которая начинается со ссылки на статью издания Politico под заголовком «Трамп делает необоснованные заявления, что голосование по почте приводит к фальсификации результатов».

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Далее следует краткая выдержка от Twitter из трех пунктов, перечисляющая, что именно некорректно сказал Трамп, а ниже идет подборка публикаций на ту же тему.

Трамп критикует практику голосования по почте на фоне намерения губернатора-демократа штата Калифорния Гевина Ньюсома на предстоящих в ноябре всеобщих выборах разослать всем избирателям штата бюллетени по почте. По мнению Трампа, голосование по почте непрозрачно, бюллетени подделывают и подписывают за других.

Республиканская партия даже подала иск, оспаривая такой подход к голосованию. Республиканцы считают, что решение Ньюсома лишь часть более масштабного плана демократов по подтасовке итогов голосования на президентских выборах 3 ноября.