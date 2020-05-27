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Вахтовики из Забайкалья вывезли золото с рудника на 5 млн рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © AntonTulskiy / CC BY-SA 4.0

Два жителя Забайкалья приехали в Якутию работать вахтовым методом на рудник, где добывают золото. Через некоторое время они вывезли два килограмма драгметалла, но сбыть его не удалось, сообщила пресс-служба УФСБ России по Якутии.

«В Оймяконском районе выявлены жители Забайкальского края 1984 и 1988 года рождения. При обследовании транспортного средства обнаружено и изъято природное россыпное золото общим весом более двух килограммов, стоимость которого по котировке Центрального банка РФ составила более 5 миллионов рублей», — цитирует пресс-службу «Интерфакс».

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По данным силового ведомства, мужчины прибыли в Якутию работать вахтовым методом на рудник «Бадран» и действовали по предварительному сговору. В дальнейшем они планировали сбыть золото покупателям.

В мае суд признал мужчин виновными по части 2 статьи 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов в крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

«Учитывая признание вины и активное способствование расследованию преступления, один из подсудимых приговорен к трем годам лишения свободы условно со штрафом 120 тысяч рублей, второй — к двум годам и 10 месяцам лишения свободы условно со штрафом 120 тысяч рублей», — сообщили в УФСБ.

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