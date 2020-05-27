Сериал «Психологини» получил необычное продолжение

Новый специальный сезон сериала «Психологини» выйдет бесплатно на онлайн-платформе more.tv с 28 мая, сообщила пресс-служба сервиса.

Сюжет сериала «Психологини» будет развиваться во время карантина, герои будут находиться на самоизоляции, и общаться друг с другом по видеосвязи. В сюжете останутся три подруги — Таня (Анастасия Панина), Алина (Анна Старшенбаум) и Вика (Софья Каштанова).

В экспериментальном сезоне снялся Матвей Зубалевич, который сыграл во втором сезоне боксера, возлюбленного Алины. Также появятся новые герои в исполнении Дмитрия Енина и Алексея Дьячкова.

«С помощью такого нестандартного и актуального специального выпуска мы вместе с продюсерами проекта решили протестировать потенциал его возможного продолжения. Таким образом, этот выпуск можно считать публичным пилотированием, поэтому будем следить за просмотрами и отзывами аудитории», — цитирует пресс-служба гендиректора сервиса Дениса Горшкова.

Премьера «Психологинь» состоится 28 мая на онлайн-сервисе more.tv. Проект будет доступен для просмотра бесплатно.