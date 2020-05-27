НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Сериал «Психологини» получил необычное продолжение

Источник:
Sibnet.ru
99 0
Фото: © кадр из сериала

Новый специальный сезон сериала «Психологини» выйдет бесплатно на онлайн-платформе more.tv с 28 мая, сообщила пресс-служба сервиса.

Сюжет сериала «Психологини» будет развиваться во время карантина, герои будут находиться на самоизоляции, и общаться друг с другом по видеосвязи. В сюжете останутся три подруги — Таня (Анастасия Панина), Алина (Анна Старшенбаум) и Вика (Софья Каштанова). 

В экспериментальном сезоне снялся Матвей Зубалевич, который сыграл во втором сезоне боксера, возлюбленного Алины. Также появятся новые герои в исполнении Дмитрия Енина и Алексея Дьячкова.

«С помощью такого нестандартного и актуального специального выпуска мы вместе с продюсерами проекта решили протестировать потенциал его возможного продолжения. Таким образом, этот выпуск можно считать публичным пилотированием, поэтому будем следить за просмотрами и отзывами аудитории», — цитирует пресс-служба гендиректора сервиса Дениса Горшкова. 

Премьера «Психологинь» состоится 28 мая на онлайн-сервисе more.tv. Проект будет доступен для просмотра бесплатно.


Еще по теме
Первый трейлер «Майора Грома: Чумного Доктора» покажут в прямом эфире
Объявлена дата премьеры сериала «257 причин, чтобы жить» на ТНТ
Новый мистический триллер «Приди ко мне» появится в Wink
«Маша и Медведь» попал в пятерку просматриваемых на самоизоляции
смотреть все
Культгид #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Суд отклонил требование льгот в иске экс-главы Чувашии к Путину
•
Коронавирусом за сутки заразились 8338 россиян
•
Twitter смертельно оскорбил Трампа
•
Подержанные авто начали скакать в цене
Как это работает
•
Карты и инъекции: как ремонтируют дороги Новосибирска
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Хлеб и фантазия: пять способов красиво пожарить яичницу
•
От индейки до баранины: какое мясо для шашлыка лучше
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Новосибирск поставил антирекорд по числу заболевших
Сибирь 27.05.2020 15:14
Ураган разрушил деревню в Кузбассе
Сибирь 27.05.2020 14:31
Китайцы предположили, по кому ударят русские ракеты из Сибири
Сибирь 27.05.2020 13:48
Вахтовики из Забайкалья вывезли золото с рудника на 5 млн рублей
Сибирь 27.05.2020 13:15
Самое популярное
Клип Little Big для Евровидения побил новый рекорд
31133
Самая красивая женщина в мире примерила «детский» купальник
22359
От индейки до баранины: какое мясо для шашлыка лучше
7760
Обнаружен новый способ передачи коронавируса
7374
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Суд отклонил требование льгот в иске экс-главы Чувашии к Путину
•
Коронавирусом за сутки заразились 8338 россиян
•
Twitter смертельно оскорбил Трампа
•
Подержанные авто начали скакать в цене
Подробности
•
Дверь в Нарнию, или Будни врача в «ковидном» госпитале
•
Миф об экраноплане: есть ли будущее у «Каспийского монстра»
•
Самолеты Путина и Трампа: как устроены летающие резиденции
•
Нарушители заплатят больше: что изменилось в ОСАГО
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Первая партия новейших САУ «Коалиция-СВ» поступила в войска
84
Трамп заявил о выходе США из Договора по открытому небу
60
Россия потребовала от Bloomberg извинений за «рейтинг» Путина
51
Удачный выстрел лазерной пушки попал на видео
43
Белый дом анонсировал важные переговоры с Россией
42