Подержанные авто начали скакать в цене

Цены на разные модели автомобилей на вторичном рынке с начала года менялись очень неравномерно, в некоторых регионах бывшие в употреблении машины даже подешевели.

Эксперты «Авито Авто» проанализировали динамику цен на пять ходовых моделей 2017 года выпуска — Lada Granta, Hyundai Solaris, Skoda Octavia, Toyota Camry и BMW 5-Series. Повышение цены на Solaris составило 1%, а на BMW 5-Series — 2%, приводит Autonews данные исследования.

Цены на Granta, Octavia и Camry в среднем по России с начала года оставались стабильными, однако в некоторых регионах зафиксирован рост на 14-30%, а в других снижение на 11-43%.

Цены на автомобили с пробегом в массовом сегменте практически не изменились, а в премиальном — незначительно увеличились, приводятся в материале слова директора по маркетингу компании «Рольф» Юлии Овчинниковой.