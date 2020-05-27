НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Подержанные авто начали скакать в цене

Источник:
Sibnet.ru
206 0
Фото: © Pixabay

Цены на разные модели автомобилей на вторичном рынке с начала года менялись очень неравномерно, в некоторых регионах бывшие в употреблении машины даже подешевели.

Эксперты «Авито Авто» проанализировали динамику цен на пять ходовых моделей 2017 года выпуска — Lada Granta, Hyundai Solaris, Skoda Octavia, Toyota Camry и BMW 5-Series. Повышение цены на Solaris составило 1%, а на BMW 5-Series — 2%, приводит Autonews данные исследования.

Цены на Granta, Octavia и Camry в среднем по России с начала года оставались стабильными, однако в некоторых регионах зафиксирован рост на 14-30%, а в других снижение на 11-43%.

Цены на автомобили с пробегом в массовом сегменте практически не изменились, а в премиальном — незначительно увеличились, приводятся в материале слова директора по маркетингу компании «Рольф» Юлии Овчинниковой.

Еще по теме
Брат Михаэля Шумахера купил «Ниву»
Медикам разрешат купить авто по льготе
Hyundai выпустит несколько новинок в России
Подсчитаны ежемесячные траты на авто
смотреть все
Авто #Авторынок #Деньги
  • Фастар - реклама
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
Суд отклонил требование льгот в иске экс-главы Чувашии к Путину
•
Коронавирусом за сутки заразились 8338 россиян
•
Twitter смертельно оскорбил Трампа
•
Подержанные авто начали скакать в цене
Подробности
•
Дверь в Нарнию, или Будни врача в «ковидном» госпитале
•
Миф об экраноплане: есть ли будущее у «Каспийского монстра»
•
Самолеты Путина и Трампа: как устроены летающие резиденции
•
Нарушители заплатят больше: что изменилось в ОСАГО
Как это работает
•
Карты и инъекции: как ремонтируют дороги Новосибирска
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Хлеб и фантазия: пять способов красиво пожарить яичницу
•
От индейки до баранины: какое мясо для шашлыка лучше
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Новосибирск поставил антирекорд по числу заболевших
Сибирь 27.05.2020 15:14
Ураган разрушил деревню в Кузбассе
Сибирь 27.05.2020 14:31
Китайцы предположили, по кому ударят русские ракеты из Сибири
Сибирь 27.05.2020 13:48
Вахтовики из Забайкалья вывезли золото с рудника на 5 млн рублей
Сибирь 27.05.2020 13:15
Самое популярное
Клип Little Big для Евровидения побил новый рекорд
31133
Самая красивая женщина в мире примерила «детский» купальник
22359
От индейки до баранины: какое мясо для шашлыка лучше
7760
Обнаружен новый способ передачи коронавируса
7374
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Суд отклонил требование льгот в иске экс-главы Чувашии к Путину
•
Коронавирусом за сутки заразились 8338 россиян
•
Twitter смертельно оскорбил Трампа
•
Подержанные авто начали скакать в цене
Подробности
•
Дверь в Нарнию, или Будни врача в «ковидном» госпитале
•
Миф об экраноплане: есть ли будущее у «Каспийского монстра»
•
Самолеты Путина и Трампа: как устроены летающие резиденции
•
Нарушители заплатят больше: что изменилось в ОСАГО
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Первая партия новейших САУ «Коалиция-СВ» поступила в войска
84
Трамп заявил о выходе США из Договора по открытому небу
60
Россия потребовала от Bloomberg извинений за «рейтинг» Путина
51
Удачный выстрел лазерной пушки попал на видео
43
Белый дом анонсировал важные переговоры с Россией
42