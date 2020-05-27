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Пентагон заявил о переброске российских боевых самолетов в Ливию

Источник:
ТАСС
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Фото: Dmitry Terekhov from Odintsovo, Russian Federation / CC BY-SA 2.0

Министерство обороны США утверждает, что не менее 14 военных самолетов российского производства могут находиться в Ливии, заявил . С официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

«Относительно числа и типов воздушных судов. У меня нет точных данных, но речь идет о примерно 14 истребителях Су-24 и МиГ-29. На данный момент это вся информация, которой я могу с вами поделиться», — приводит ТАСС слова представителя Пентагона, сказанные им в ответ на вопрос о возможном количестве военных самолетов российского производства, которые могли оказаться в Ливии.

Хоффман также заявил, что США призывают все стороны конфликта в Ливии прекратить активные действия в регионе. «Народу Ливии нужна безопасность и защита, которую они заслуживают», — сказал представитель Пентагона.

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Ранее США утверждали, что Россия способствует переброске из Сирии в Ливию боевиков. Российская сторона неоднократно опровергала подобные заявления западных партнеров. Кремль, в частности, называл «уткой» заявления США о «военном вмешательстве» со стороны России в дело урегулирования ситуации в Ливии. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что утверждения о связанных «наемниках» являются слухами.

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

Уже больше года противоборствующие лагеря ведут бои за главный город страны после того, как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на Триполи с целью, как он заявлял, освободить столицу от террористов.

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Оборона #Военная политика #Оружие #Мир #Говорят о России
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Иркут 69

Вообще без разницы на его здоровье... Совершенно фиолетово 👎

Archangel3339

Гапром, Роснефть, Лукойл и т.д. "мечты сбываются...", но только для самих сырьевых пиявок.

Gargas

Всё для народа, чтобы цены на заправках не упали, а то начнут понимаешь дешево заправляться ,ездить куда...

paramedic

Да он прям гений!Надо бы лодкой наградить этого депутата.

xarakire

Правительство до 1 октября запретило ввоз в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, а также некоторых...