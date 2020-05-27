Овечкин стал лучшим снайпером НХЛ в девятый раз

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в девятый раз стал обладателем приза «Морис Ришар Трофи», который вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Овечкин разделит эту награду с форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком. У обоих хоккеистов на момент остановки регулярного чемпионата было по 48 шайб.

Овечкин получил «Морис Ришар Трофи» в девятый раз за свою карьеру. Ему доставался этот приз в 2008, 2009, 2013–2016, 2018 и 2019 годах.

Регулярный чемпионат был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. 26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил о его досрочном завершении. Сезон продолжится в формате плей-офф из 24 команд.