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Овечкин стал лучшим снайпером НХЛ в девятый раз

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Michael Miller / CC BY-SA 4.0

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в девятый раз стал обладателем приза «Морис Ришар Трофи», который вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Овечкин разделит эту награду с форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком. У обоих хоккеистов на момент остановки регулярного чемпионата было по 48 шайб.

Овечкин получил «Морис Ришар Трофи» в девятый раз за свою карьеру. Ему доставался этот приз в 2008, 2009, 2013–2016, 2018 и 2019 годах.

Регулярный чемпионат был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. 26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил о его досрочном завершении. Сезон продолжится в формате плей-офф из 24 команд.

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Топ комментариев

Иркут 69

Вообще без разницы на его здоровье... Совершенно фиолетово 👎

Archangel3339

Гапром, Роснефть, Лукойл и т.д. "мечты сбываются...", но только для самих сырьевых пиявок.

Gargas

Всё для народа, чтобы цены на заправках не упали, а то начнут понимаешь дешево заправляться ,ездить куда...

paramedic

Да он прям гений!Надо бы лодкой наградить этого депутата.

xarakire

Правительство до 1 октября запретило ввоз в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, а также некоторых...