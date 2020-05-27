Студенты нашли в Хакасии памятник скифской эпохи

Студенты Хакасского госуниверситета нашли в районе разреза «Изыхский» погребальный памятник скифской эпохи, созданный 2,4 тысячи лет назад, сообщает пресс-служба вуза.

«На господствующем увале были устроены три вождевых кургана диаметром не менее 30 метров и столько же, предназначенных для рядового населения. В его архитектуре на каменной стеле ограды изображен рисунок. Контур фигур выполнен с помощью точечной выбивки, где выделяется силуэт козла с большими рогами», — рассказал заведующий музеем истории, археологии и этнографии вуза Александр Поселянин.

Козла одомашнили очень давно, он считался символом плодородия и изобилия. В экспозиции музея истории, археологии и этнографии ХГУ уже находится погребальное навершие со скульптурным изображение «козлика». Находка получена в ходе аварийно-спасательных работ сотрудников вуза также на Изыхском разрезе в полевые сезоны 1989-2010 годов.