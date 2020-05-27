НАВЕРХ

Студенты нашли в Хакасии памятник скифской эпохи

Источник:
Sibnet.ru
188 0
Фото: © пресс-служба ХГУ

Студенты Хакасского госуниверситета нашли в районе разреза «Изыхский» погребальный памятник скифской эпохи, созданный 2,4 тысячи лет назад, сообщает пресс-служба вуза.

«На господствующем увале были устроены три вождевых кургана диаметром не менее 30 метров и столько же, предназначенных для рядового населения. В его архитектуре на каменной стеле ограды изображен рисунок. Контур фигур выполнен с помощью точечной выбивки, где выделяется силуэт козла с большими рогами», — рассказал заведующий музеем истории, археологии и этнографии вуза Александр Поселянин.

Козла одомашнили очень давно, он считался символом плодородия и изобилия. В экспозиции музея истории, археологии и этнографии ХГУ уже находится погребальное навершие со скульптурным изображение «козлика». Находка получена в ходе аварийно-спасательных работ сотрудников вуза также на Изыхском разрезе в полевые сезоны 1989-2010 годов.

Еще по теме
Ругательные слова оказались эффективным обезболивающим
«Вектор» назвал дату испытания вакцины на людях
Обнаружены частицы параллельной Вселенной
Загадка появления жизни на Земле получила объяснение
смотреть все
Хакасия #Наука
КАРТИНА ДНЯ
•
Экс-глава Чувашии подал иск к Путину
•
Первую в России кошку с COVID-19 посадили на карантин
•
Российские миллиардеры за время пандемии стали богаче на $62 млрд
•
Россия миновала пик распространения коронавируса
Подробности
•
Дверь в Нарнию, или Будни врача в «ковидном» госпитале
•
Миф об экраноплане: есть ли будущее у «Каспийского монстра»
•
Самолеты Путина и Трампа: как устроены летающие резиденции
•
Нарушители заплатят больше: что изменилось в ОСАГО
Как это работает
•
Карты и инъекции: как ремонтируют дороги Новосибирска
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Хлеб и фантазия: пять способов красиво пожарить яичницу
•
От индейки до баранины: какое мясо для шашлыка лучше
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Первая отправка призывников из Новосибирска пройдет в конце мая
Сибирь 27.05.2020 11:17
Студенты нашли в Хакасии памятник скифской эпохи
Сибирь 27.05.2020 10:42
Академик заявил, что сибиряки переболели COVID-19 в январе
Сибирь 27.05.2020 10:27
Депутат Горсовета Новосибирска впал в кому после ДТП
Сибирь 27.05.2020 09:39
Самое популярное
Клип Little Big для Евровидения побил новый рекорд
30927
Самая красивая женщина в мире примерила «детский» купальник
22290
От индейки до баранины: какое мясо для шашлыка лучше
7717
Обнаружен новый способ передачи коронавируса
6714
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Экс-глава Чувашии подал иск к Путину
•
Первую в России кошку с COVID-19 посадили на карантин
•
Российские миллиардеры за время пандемии стали богаче на $62 млрд
•
Россия миновала пик распространения коронавируса
Подробности
•
Дверь в Нарнию, или Будни врача в «ковидном» госпитале
•
Миф об экраноплане: есть ли будущее у «Каспийского монстра»
•
Самолеты Путина и Трампа: как устроены летающие резиденции
•
Нарушители заплатят больше: что изменилось в ОСАГО
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Первая партия новейших САУ «Коалиция-СВ» поступила в войска
84
Россия потребовала от Bloomberg извинений за «рейтинг» Путина
51
Удачный выстрел лазерной пушки попал на видео
43
Белый дом анонсировал важные переговоры с Россией
42
Путин поручил повысить платежную дисциплину потребителей
33