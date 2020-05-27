Академик заявил, что сибиряки переболели COVID-19 в январе

Коронавирусная эпидемия развивалась в Сибири в январе — марте 2020 года, заявил руководитель Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН академик Валентин Власов.

«Просто никто не пытался определить, какой вирус вызывал заболевание. Вспомните, сколько было в тот период заболевших пневмонией с характерными симптомами. В принципе, это хорошая новость, объясняющая, почему у нас относительно низкие скорость распространения эпидемии и смертность, поэтому можно надеяться на сравнительно быстрое затухание нынешней волны инфекции», — сказал Власов изданию «Наука в Сибири».

По его словам, ученые хотели разобраться в этом вопросе, но их ждало разочарование в работе медицины.

«В Новосибирске нет биологических образцов от больных пневмониями в зимний период, никто их не хранит и не анализирует на предмет наличия определенных вирусов. В скором времени появится возможность массового обследования людей на предмет наличия у них в крови антител к коронавирусу, и подозреваю, что у очень многих такие антитела (свидетельство того, что человек переболел) будут обнаружены», — рассказал Власов.

Ранее главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова говорила, что когда в конце декабря в Китае началась эпидемия, в Сибири и на Дальнем Востоке жители болели вирусными заболеваниями, это мог быть коронавирус, но никого не тестировали.