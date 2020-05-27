Первую в России кошку с COVID-19 посадили на карантин

Первый случай заражения домашней кошки коронавирусом подтвержден в России. Животное поместили на карантин, сообщил заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов.

«В результате проведенного анализа и подтверждающего дополнительного исследования у кошки был подтвержден COVID-19. Животное помещено на карантин по месту проживания хозяина», — цитирует ТАСС Власова.

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По его словам, 18 мая владелец пятилетней кошки обратился в подведомственный Россельхознадзору Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (Москва), чтобы протестировать питомца на коронавирус. До этого кошку осмотрел ветеринарный врач одной из московских клиник, который и отправил животное в центр.

У кошки взяли мазки со слизистой оболочки гортани и носовой полости, а полученный биоматериал исследовали методом ПЦР по разработанной центром методике выявления коронавируса у животных.

Россельхознадзор не считает необходимым в связи с этим фактом принимать специальные меры. «Сейчас нет никаких оснований для принятия мер в отношении домашних или диких животных, которые могут поставить под удар их благополучие и здоровье или могут иметь негативное воздействие на биоразнообразие», — сказал Власов.

Когда тестируют животных?

Он напомнил, что коронавирус сейчас распространяется путем прямой передачи от человека к человеку. «В настоящий момент отсутствуют какие-либо доказательства возможности инфицирования человека COVID-19 от животных-компаньонов (собаки, кошки). Более того, нет полных научных данных о том, может ли вирус резервироваться в популяции кошачьих или кошки для него — это эпидемиологический тупик», — отметил замглавы Россельхознадзора.

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Ранее, напомнил он, ведомство сообщало о разработке методик и тест-систем для выявления коронавируса у животных. Тесты уже поступили в ряд лабораторий Россельхознадзора. Но сейчас нет необходимости в проведении широкомасштабных исследований животных, сказал Власов.

Основанием для проведения исследований, полагает Власов, может стать в первую очередь тесный контакт животного с инфицированным человеком. Тестирование рекомендовано и для животных, у которых есть клинические признаки заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Решение о тестировании животных принимается представителями государственной ветеринарной службы субъекта РФ или владельцем животного после консультации с ветеринарным врачом, заключил замглавы Россельхознадзора.