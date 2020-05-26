Терпящие убытки артисты попросили поклонников не сдавать билеты

Российские артисты обратились к зрителям с просьбой подождать снятия ограничений на проведение массовых мероприятий и не сдавать билеты на концерты, сообщает пресс-служба концертного агентства Northern Sound.

Артисты оказались в шатком положении из-за пандемии. Концертная индустрия остановила работу: под угрозой закрытия оказались многие площадки, технический продакшн, прокатчики оборудования, и многие другие.

«Поэтому мы своими силами стараемся сделать максимум возможного, чтобы спасти всю сферу от краха – который неминуемо случится, если просто взять и отменить все мероприятия», — говорится в сообщении концертного агентства.

Артисты записали для зрителей специальное обращение. Ролик поддержали участники проектов Noize MC, «Порнофильмы», ЛСП, Little BIG, «Нервы», Ramil’, «25/17», Нейромонах Феофан, Louna, «Кис-кис», 2RBINA 2RISTA, Alai Oli, «Дайте Танк (!)», Stigmata, Radio Tapok, Big Russian Boss, Гречка, Cream Soda, LASCALA, Тони Раут и Гарри Топор.