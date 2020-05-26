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Минкомсвязи раскритиковало разблокировку Telegram

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Минкомсвязи России раскритиковало законодательную инициативу депутатов «Справедливой России» о разблокировке мессенджера Telegram во время чрезвычайных ситуаций и периода повышенной готовности

Чиновники предположили, что в случае принятия поправки организаторы распространения информации в интернете будут умышленно распространять информацию о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в целях ухода от преследования.

Законодательная инициатива об отказе от блокировки мессенджера Telegram была подготовлена депутатами фракции «Справедливая Россия» Александром Иониным и Федотом Тумусовым. Они предлагают внести изменения в статью 15.4 закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

Поправка дополняет закон пунктом о том, что операторы связи не должны ограничивать доступ к тем интернет-сервисам, через которые госорганы распространяют официальную информацию в период действия режима повышенной готовности или ЧС.

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Топ комментариев

Иркут 69

Вообще без разницы на его здоровье... Совершенно фиолетово 👎

Archangel3339

Гапром, Роснефть, Лукойл и т.д. "мечты сбываются...", но только для самих сырьевых пиявок.

Gargas

Всё для народа, чтобы цены на заправках не упали, а то начнут понимаешь дешево заправляться ,ездить куда...

Иркут 69

Это называется - запрограммированная бедность. Если все усилия монополистов и государства сконцетрированы...

Lava Lava

А где этот - slavaynin - который всех поздравлял с тем что, Половина регионов России начнет снимать ограничения...