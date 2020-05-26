Минкомсвязи раскритиковало разблокировку Telegram

Минкомсвязи России раскритиковало законодательную инициативу депутатов «Справедливой России» о разблокировке мессенджера Telegram во время чрезвычайных ситуаций и периода повышенной готовности

Чиновники предположили, что в случае принятия поправки организаторы распространения информации в интернете будут умышленно распространять информацию о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в целях ухода от преследования.

Законодательная инициатива об отказе от блокировки мессенджера Telegram была подготовлена депутатами фракции «Справедливая Россия» Александром Иониным и Федотом Тумусовым. Они предлагают внести изменения в статью 15.4 закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

Поправка дополняет закон пунктом о том, что операторы связи не должны ограничивать доступ к тем интернет-сервисам, через которые госорганы распространяют официальную информацию в период действия режима повышенной готовности или ЧС.