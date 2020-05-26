Ругательные слова оказались эффективным обезболивающим

Исследования показали, что повторение нецензурной лексики может быть эффективным способом повышения терпимости к физической боли, к такому выводу пришли ученые Оксфордовского университета.

Облегчить боль можно ругательными словами, но использовать их нужно в оригинальном звучании, не подменяя синонимами.

Данные исследования были получены на примере испытания участников ледяной водой, сообщает издание Frontiers in Psychology.

Объясняя, как ругань вызывает эти эффекты, уменьшающие боль, одна теория утверждает, что ругань вызывает вызванную стрессом анальгезию через усиление вегетативного возбуждения.

Ученые дали возможность участниках эксперимента использовать разные варианты ругательств. Выяснилось, что оригинальное звучание нецензурного слова действует эффективнее, в то время как его синонимы почти не дают результата.