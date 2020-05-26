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Ругательные слова оказались эффективным обезболивающим

Источник:
Frontiers in Psychology
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Фото: © Olichel

Исследования показали, что повторение нецензурной лексики может быть эффективным способом повышения терпимости к физической боли, к такому выводу пришли ученые Оксфордовского университета.

Облегчить боль можно ругательными словами, но использовать их нужно в оригинальном звучании, не подменяя синонимами.

Данные исследования были получены на примере испытания участников ледяной водой, сообщает издание Frontiers in Psychology.

Объясняя, как ругань вызывает эти эффекты, уменьшающие боль, одна теория утверждает, что ругань вызывает вызванную стрессом анальгезию через усиление вегетативного возбуждения.

Ученые дали возможность участниках эксперимента использовать разные варианты ругательств. Выяснилось, что оригинальное звучание нецензурного слова действует эффективнее, в то время как его синонимы почти не дают результата.

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Топ комментариев

Иркут 69

Вообще без разницы на его здоровье... Совершенно фиолетово 👎

Archangel3339

Гапром, Роснефть, Лукойл и т.д. "мечты сбываются...", но только для самих сырьевых пиявок.

Gargas

Всё для народа, чтобы цены на заправках не упали, а то начнут понимаешь дешево заправляться ,ездить куда...

Иркут 69

Это называется - запрограммированная бедность. Если все усилия монополистов и государства сконцетрированы...

Lava Lava

А где этот - slavaynin - который всех поздравлял с тем что, Половина регионов России начнет снимать ограничения...