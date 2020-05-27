Фильм дня: «Великий Гэтсби»

Эпизод из фильма «Великий Гэтсби», где герой Леонардо ДиКаприо
держит в руке бокал с мартини, стал настолько популярным кадром для рекламных плакатов и производства интернет-мемов, что потерял свой первоначальный смысл.
В главных ролях: Леонардо ДиКаприо, Тоби Магуайр
Фильм «Великий Гэтсби», снятый по мотивам одноименного романа
Фрэнсиса Фицджеральда, вышел в прокат в 2013 году. Это не первая экранизация
романа, но в современности самая известная — благодаря ДиКаприо и статуэткам
премии «Оскар».
Действие фильма происходит в эпоху разлагающейся морали,
блистательного джаза и «королей контрабандного алкоголя». Главный герой и
рассказчик Ник Каррауэй приезжает в Нью-Йорк. Преследуя собственную
американскую мечту, он селится по соседству с таинственным,
известным своими вечеринками миллионером Джеем Гэтсби, встреча с которым меняет
все.
Кадр, используемый для народного творчества, как раз запечатлел момент, когда Ник Каррауэй впервые знакомится с Гэтсби.
«Такую улыбку, полную неиссякаемой, ободряющей силы, удается встретить четыре, ну, пять раз в жизни. Вы чувствуете, что вас понимают настолько, на сколько вы хотели быть понятым, и верят в вас», — произносит Каррауэй, увидев миллионера.
«Гэтсби — один из знаковых персонажей, потому что он может быть интерпретирован по-разному: безнадежный романтик, одержимый сумасшедший или опасный гангстер, цепляющийся за богатство» — говорил ДиКаприо о своем персонаже.
Зрители, позабыв о смысле сцены, отвели ДиКаприо более легкомысленную роль. Чаще всего образ используют для тостов-демотиваторов. Например, начало фразы звучит: «Бокал за тех, кто…». Далее — вольная интерпретация: «…отвечает на сообщения за пару секунд, …объезжает лужи, чтобы не обрызгать пешеходов, …соблюдает режим самоизоляции» и множество других.