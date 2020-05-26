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Наоми Кэмпбелл опубликовала фото топлес в честь Дня Африки

Источник:
Sibnet.ru
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Супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл опубликовала на своей странице Instagram архивную фотографию топлес в честь Дня Африки.

Модель на снимке позирует без бюстгальтера с черным украшением на шее. На голове у девушки тюрбан, а на плече висит охотничий лук, на бедрах повязан кусок белой ткани. Наряд повторяет одежду африканских женщин.

«Счастливого Дня Африки!», — подписала публикацию Наоми Кэмпбелл. Снимок был сделан в 1994 году французским фотографом Патриком Демаршелье. Фотография набрала более 300 тысяч лайков.

Фото: © instagram.com/naomi

Поклонники модели высоко оценили ее внешний вид и назвали фотографию «легендарной». Некоторые комментаторы отметили, что снимок идеально подходит для всемирного африканского праздника.

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