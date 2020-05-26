Обнаружен новый способ передачи коронавируса

Коронавирус передается не только контактным или воздушно-капельным путями, установили китайские ученые.

Исследователи провели исследование, в рамках которого изучили отходы жизнедеятельности больных COVID-19. Оказалось, что в образцах кала обнаруживается живой SARS-CoV-2, причем в большей концентрации, чем в респираторных мазках пациентов.

Результаты исследования доказывают, что вирус, содержащийся в кале, является распространенным проявлением COVID-19, пишет Emerging Infectious Diseases. Таким образом, есть вероятность заражения фекально-оральным или фекально-аэрозольным путем.

Ученые отмечают, что при лечении следует учитывать такой способ заражения. К примеру, проблемы в работе канализации в условиях пандемии могут привести к неожиданной вспышке инфекции.