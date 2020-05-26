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Россия миновала пик распространения коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Пик распространения коронавируса в России считается пройденным, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с министром обороны страны Сергеем Шойгу в режиме видеоконференции, передает сайт Кремля.

Путин подчеркнул, что ссылается на мнение специалистов. Глава государства также поблагодарил специалистов подразделений Минобороны, которые оказывали Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине, а также еще ряду стран помощь в борьбе с эпидемией COVID-19.

«Мы сейчас от них тоже получаем, от некоторых, предложения о помощи. Правда, пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным. Но, тем не менее, все, что вы сделали, идет в общую копилку нашего взаимодействия с партнерами во всем мире», — сказал он.

За последние сутки в России выявили 8915 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся с начала пандемии превысило 362 тысячи, Россия занимает третье место в мире по количество заболевших.

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