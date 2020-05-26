Путин назвал дату парада Победы

Парад Победы на Красной площади пройдет 24 июня, объявил президент России Владимир Путин.

Глава государства поручил начать подготовку к праздничному мероприятию, которое было перенесено из-за пандемии коронавируса. Обеспечивать безопасность парада будет глава Минобороны Сергей Шойгу.

«В 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», — объяснил выбор даты Путин.

Президент также отметил, что при марше «Бессмертного полка» сейчас невозможно соблюсти социальную дистанцию, поэтому его планируется провести 26 июля. Ранее мероприятие традиционно проходило 9 мая — сразу после парада Победы.