Штормовой ветер обрушится на Бурятию и Приангарье

Ветер с порывами до 25 метров в секунду ожидается в Иркутской области, а в Бурятии прорывы достигнут 28 метров в секунду. Жителям в среду без экстренной необходимости лучше не покидать дома, сообщили пресс-службы региональных ГУ МЧС.

В Бурятии в среду смещение активного атмосферного фронта вызовет усиление северо-западного ветра до 19-24 метров в секунду. Местами шквалы до 25-28 метров в секунду, пыльные бури, дождь, грозы, возможен град, с последующим резким понижением температуры на 10-15 градусов.

В четверг ожидается прохладная, ветреная погода, местами дождь, в горах и по юго-западу, крайнему северу мокрый снег. Ночью по юго-западу сильный мокрый снег, временное установление снежного покрова, налипание мокрого снега на проводах.

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В Иркутской области ожидается усиление северо-западного ветра до 20-25 метров в секунду, сильные дожди, ливни, грозы, град. Днем в горах Восточного Саяна — мокрый снег. МЧС настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности при сильном ветре.

Если нет экстренной необходимости, не стоит покидать помещения. С открытых балконов и лоджий следует убрать либо закрепить все легкие и объемные вещи. Необходимо отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт.





