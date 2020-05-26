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Штормовой ветер обрушится на Бурятию и Приангарье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © SturmjaegerTobi / Pixabay License

Ветер с порывами до 25 метров в секунду ожидается в Иркутской области, а в Бурятии прорывы достигнут 28 метров в секунду. Жителям в среду без экстренной необходимости лучше не покидать дома, сообщили пресс-службы региональных ГУ МЧС.

В Бурятии в среду смещение активного атмосферного фронта вызовет усиление северо-западного ветра до 19-24 метров в секунду. Местами шквалы до 25-28 метров в секунду, пыльные бури, дождь, грозы, возможен град, с последующим резким понижением температуры на 10-15 градусов.

В четверг ожидается прохладная, ветреная погода, местами дождь, в горах и по юго-западу, крайнему северу мокрый снег. Ночью по юго-западу сильный мокрый снег, временное установление снежного покрова, налипание мокрого снега на проводах.

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В Иркутской области ожидается усиление северо-западного ветра до 20-25 метров в секунду, сильные дожди, ливни, грозы, град. Днем в горах Восточного Саяна — мокрый снег. МЧС настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности при сильном ветре.

Если нет экстренной необходимости, не стоит покидать помещения. С открытых балконов и лоджий следует убрать либо закрепить все легкие и объемные вещи. Необходимо отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт.



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Топ комментариев

Иркут 69

Вообще без разницы на его здоровье... Совершенно фиолетово 👎

Archangel3339

Гапром, Роснефть, Лукойл и т.д. "мечты сбываются...", но только для самих сырьевых пиявок.

Lava Lava

А где этот - slavaynin - который всех поздравлял с тем что, Половина регионов России начнет снимать ограничения...

Gargas

Всё для народа, чтобы цены на заправках не упали, а то начнут понимаешь дешево заправляться ,ездить куда...

RS1981

))) Мда ты фееричный болтолог....., ещё и врун каких поискать...))))