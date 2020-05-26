Болгарский журналист обвинил Россию в «присвоении» кириллицы

Болгарский писатель и журналист Огнян Стамболиев обвинил Россию в «игнорировании» роли болгар в просвещении славян и создании русской литературы.

Стамболиев утверждает, что выставка перед входом в Российский культурно-информационный центр в Софии, приуроченная ко Дню славянской письменности и культуры, якобы не упоминает «факт, что болгары на протяжении веков играли важную роль в просвещении».

«Таким образом, Россия официально вычеркнула Болгарию из истории письменности, созданной святыми братьями Кириллом и Мефодием...» — приводит РИА Новости слова Стамболиева.

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По его мнению, в России, «вместо того, чтобы благодарить» болгар, якобы скрывают и даже полностью отрицают их роль и значение в крещении Руси и создании ее литературы. «Они даже попытались присвоить кириллицу и сделать ее своей азбукой», — добавил писатель.

В России и во многих странах мира 24 мая ежегодно с размахом отмечается День славянской письменности и культуры. Праздник приурочен ко Дню памяти святых Кирилла и Мефодия, уроженцев города Солунь (Фессалоники), которые создали алфавит и дали начало письменности славян.

В 2017 году представитель МИД России Мария Захарова, комментируя аналогичные высказывания ряда болгарских политиков, отмечала, что в России никто не пытается отрицать вклад Первого Болгарского царства в дело создания славянской письменности. Она указывала, что такой праздник, как День славянской письменности, должен способствовать сближению народов, а не становиться причиной конфликтов.