Lada Vesta получит систему «Яндекс Авто»

Модель Lada Vesta может получить систему «Яндекс.Авто» вслед за XRay Cross, но ее будут устанавливать только на топовые версии.

Система «Яндекс.Авто» включает «Навигатор», «Музыку», «Заправки» и «Браузер». Работу онлайн-сервисов поддерживает модем 4G. Сейчас она устанавливается на специальную серию Lada XRay Cross Instinct.

О том, что «Яндекс.Авто» начнут устанавливать на Vesta топовых комплектаций, написал паблик AvtoVAZ News. АвтоВАЗ эту информацию не подтверждал.

Сейчас цены на седан Vesta варьируются от 644,9 тысячи до 965,9 тысячи рублей, универсал стоит от 723,9 тысячи до 1 миллиона рублей, а Cross-версию в базовом исполнении можно купить за 791,9 тысячи рублей.