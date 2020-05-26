Банки ввезли в Россию рекордный объем долларов

Российские банки в марте ввезли в страну объем валюты, рекордный за последние шесть лет, следует из данных Центрального банка России.

Так, долларов в страну ввезли 4,95 миллиарда — почти в десять раз больше, чем в феврале. Это стало рекордной суммой за последние шесть лет: больше денег ввозилось лишь в марте и декабре 2014 года (9,5 и 10,1 миллиарда соответственно), приводит РИА Новости данные ЦБ.

Кроме того, в марте банки ввезли 1,13 миллиарда евро — почти втрое больше, чем в предыдущий месяц. Тем не менее этот объем сопоставим со среднемесячными показателями 2019 года.

С 10 марта Центробанк начал упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке для поддержания финансовой стабильности, а с 19-го — продажу дополнительных объемов валюты из ФНБ для реализации сделки по Сбербанку. Эти продажи проходят в случае цены нефти Urals ниже 25 долларов за баррель.

По данным Минфина, с 13 мая по 4 июня продажи валюты по бюджетному правилу составят 193,1 миллиарда рублей. Ежедневно на это будет направляться сумма в эквиваленте 11,4 миллиарда рублей.