Рособрнадзор объявил расписание ЕГЭ

Рособрнадзор назвал новые даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщал, что основной этап ЕГЭ начнется 3 июля. В этот день пройдут экзамены по литературе, географии и информатике.

Рособрнадзор объявил остальные даты проведения ЕГЭ:

6 и 7 июля — по русскому языку;

10 июля — по профильной математике;

13 июля — по физике и истории;

16 июля — по химии и обществознанию;

20 июля — по биологии, а также письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам;

22 и 23 июля — устная часть по иностранным языкам.

Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля — по всем учебным предметам.

Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, будет предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе. Расписание основного и дополнительного периодов ЕГЭ составлено таким образом, чтобы все участники смогли успеть подать документы в вузы.

3 августа пройдет ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам;

5 августа — ЕГЭ по русскому языку;

7 августа — по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам;

8 августа в расписании предусмотрен резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

Изначально основной этап ЕГЭ должен был начаться 25 мая, однако из-за ситуации с коронавирусом его перенесли. Кравцов объявил, что 29 и 30 июня пройдут пробные экзамены, чтобы настроить систему и не допустить сбоев.

ЕГЭ в 2020 году будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. При этом всех выпускников аттестуют на основании текущих отметок, свои аттестаты они получат без сдачи ЕГЭ.