Рособрнадзор объявил расписание ЕГЭ

Рособрнадзор назвал новые даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщал, что основной этап ЕГЭ начнется 3 июля. В этот день пройдут экзамены по литературе, географии и информатике.Рособрнадзор объявил остальные даты проведения ЕГЭ:
6 и 7 июля — по русскому языку;
10 июля — по профильной математике;
13 июля — по физике и истории;
16 июля — по химии и обществознанию;
20 июля — по биологии, а также письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам;
22 и 23 июля — устная часть по иностранным языкам.
Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля — по всем учебным предметам.
Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, будет предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе. Расписание основного и дополнительного периодов ЕГЭ составлено таким образом, чтобы все участники смогли успеть подать документы в вузы.3 августа пройдет ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам;
5 августа — ЕГЭ по русскому языку;
7 августа — по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам;
8 августа в расписании предусмотрен резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.
Изначально основной этап ЕГЭ должен был начаться 25 мая, однако из-за ситуации с коронавирусом его перенесли. Кравцов объявил, что 29 и 30 июня пройдут пробные экзамены, чтобы настроить систему и не допустить сбоев.
ЕГЭ в 2020 году будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. При этом всех выпускников аттестуют на основании текущих отметок, свои аттестаты они получат без сдачи ЕГЭ.