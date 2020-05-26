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«Маша и медведь» попал в пятерку просматриваемых на самоизоляции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из мультфильма

Российский мультфильм «Маша и медведь» занял четвертую строчку в списке самых востребованных в мире мультфильмов в период пандемии, сообщила пресс-службе компании Animaccord.

«Международное исследовательское агентство Parrot Analytics опубликовало результаты "глобальной гонки" самых востребованных детских шоу в мире в период пандемии, в ТОП-5 которых был включен российский мультсериал производства Animaccord — "Маша и Медведь"», — цитирует пресс-службу Animaccord ТАСС.

Востребованнее «Маши и Медведя» оказались мультфильмы «Свинка Пеппа», «Губка Боб квадратные штаны», «Звездные войны: Войны клонов».

В период пандемии создатели «Маши и Медведя» запустили международную кампанию «Когда все дома» (по одноименному названию эпизода 32), которая включает новые тематические анимационные ролики о правилах гигиены и полезных активностях дома.

Ранее серия «Маша и Каша» из мультфильма «Маша и Медведь» стала самым просматриваемым анимационным роликом на YouTube и была занесена за это в Книгу мировых рекордов Гиннесса. Эпизод на момент публикации посмотрели около 4 миллиардов раз.


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