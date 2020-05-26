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Сериал «Черная кошка» с Михаилом Боярским вышел на «России»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено каналом «Россия 1»

Новый сериал «Черная кошка», основанный на реальных событиях, вышел на канале «Россия 1», главные роли в нем исполнили помимо молодых звезд Михаил Боярский и Екатерина Климова.

В центре сюжета два лучших друга Иван Мишин и Андрей Гаранин. Иван — рабочий на заводе и футболист, Андрей — начинающий художник. Однажды их жизнь меняется и после ряда происшествий молодые люди встают на тропу преступлений. Образуется банда, состоящая из советских ударников и футболистов, ставшая впоследствии «Чёрной кошкой».

Сериал отсылает зрителя к реальной советской истории. Бандиты «Черной кошки» совершали дерзкие налеты, грабежи и убийства, несколько лет державшие в страхе всю страну. Их видели в лицо, знали по именам, но никак не могли поймать, потому что никому и в голову не приходило искать бандитов в рядах образцово-показательных комсомольцев.

Как же герои попали на этот путь, как менялись их судьбы и смогли ли они в итоге сохранить в себе хоть что-то человеческое — об этом рассказывает сериал «Черная кошка».

В сериале собрался образцовый актерский состав: Игорь Петренко, Гела Месхи, Мария Андреева, Константин Лавроненко, Михаил Боярский, Екатерина Гусева, Юрий Чурсин, Сергей Юшкевич, Дмитрий Соломыкин и Алексей Шевченков.

Сериал вышел на канале «Россия 1» 25 мая.

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