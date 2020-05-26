Туристов пустят на остров Патмос в Горном Алтае

Популярный среди туристов остров Патмос в Чемальском районе Республики Алтай открыли для туристов и паломников, сообщила Горноалтайская епархия.

«После периода полного ограничения доступа на территорию острова Патмос, связанную с противоэпидемиологическими мероприятиями в нашей стране, мы вводим ограниченный доступ на остров и в храм в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова», – сказано в сообщении.

При этом доступ возможен только при обязательном соблюдении мер социальной дистанции и масочного режима.

При этом все турбазы региона по прежнему закрыты из-за бушующей в стране эпидемии коронавируса. Ограничения действуют до 1 июня, однако власти еще не сообщали, будут они сняты или продлены.

Патмос – это совсем маленький островок, обрывающийся отвесными стенами в бурные воды Катуни. Его назвали в честь одноименного греческого. Сам остров освятил епископ Парфений еще в 1855 году, позже здесь построили храм, но после революции сожгли и его, и ведущий на остров мост. Новый мост построили через 80 лет. Два года назад его заменили.