TikTok опередил YouTube и Netflix по выручке от покупок

TikTok и его китайский клон в апреле заработали 78 миллионов долларов на покупках внутри приложения. Это самый большой результат в мире — больше, чем у YouTube, Netflix и Tinder, свидетельствуют данные аналитической компании Sensor Tower.

Суммарная выручка мобильного приложения TikTok и его китайского аналога Douyin в апреле составила 78 миллионов долларов (без учета игр и рекламы). Это самый большой результат среди мобильных приложений в мире, приводит Forbes подсчеты Sensor Tower.

В сравнении с апрелем прошлого года выручка TikTok и Douyin, разработанных китайской ByteDance Ltd., выросла в 10 раз, указала Sensor Tower. Примерно 86,6% выручки принес китайский рынок, еще 8,2% — рынок США.

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В обоих приложениях есть система покупки внутренней валюты, которую можно тратить на поддержку понравившихся авторов. При этом ни TikTok, ни Douyin не вошли в топ-10 Google Play по объему покупок внутри приложения, но заняли первое место среди приложений App Store.

На втором месте в общем рейтинге оказался YouTube, выручка которого составила почти 76 миллионов долларов. Она выросла на 57% в сравнении с апрелем 2019-го: большая часть выручки от покупок внутри приложения поступила из США (56,4%), на втором месте Япония (11%).

Компания ByteDance, которой принадлежат TikTok и Doying, изучает возможности для онлайн-торговли, но пока полагается на рекламу как на главный источник прибыли.

Стоимость ByteDance превысила 100 миллиардов долларов.