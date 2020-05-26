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Центр Горно-Алтайска решили перестроить

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Власти Горно-Алтайска решили полностью перестроить центральную площадь и парк республиканской столицы, установив новый фонтан-водопад, новые прогулочные зоны и кафе, сообщает пресс-служба правительства республики.

С этим проектом администрация города решила участвовать в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды по благоустройству малых городов.

На площади разместятся точки питания, круглогодичные павильоны с летними крытыми террасами, будут обустроены площадки для активного отдыха молодежи и детей.

На месте существующего круглого фонтана по проекту собираются поставить новый – беседку-фонтан в виде шести водопадов с шестигранной крышей из органического стекла. На гранитных колоннах в виде рисунков, стилизованных под наскальные, планируется рассказать историю наиболее популярных водопадов Горного Алтая.

Прямоугольный фонтан не работает, его планируется демонтировать. На его месте решили создать зону отдыха, ботаническую экспозицию, которая будет представлять степные и горные территории Республики Алтай. Также в планах – установка дополнительных скамеек, обустройство пешеходных дорожек и более эффектного вечернего освещения.

Кроме того, на площади обновят фасады. Например, гостиницы «Горный Алтай», построенной в 1963 году.

«Этим проектом мы хотим подчеркнуть идентичность города, совместить характерные национальные элементы с приемами современной архитектуры, использовать на территории благоустройства основополагающие элементы, которые придадут Горно-Алтайску привлекательный и узнаваемый вид, создать дополнительный стимул для роста инвестиций, развития экономики», – пояснила глава города Ольга Сафронова.

Два года назад Горно-Алтайск уже побеждал в этом конкурсе с проектом по благоустройству панорамного парка на горе Тугая. В итоге в 2019 году была открыта смотровая площадка на вершине, построена беседка ведущая к ней от подножия каменная лестница. Работы там продолжаются, инвестор планирует построить малую канатную дорогу и искусственное оснежение, уже построена парковка и вспомогательное здание, проводится благоустройство территории.



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