Переехавший в США футболист рассказал о сумасшедших ценах

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский назвал сумасшедшими цены в США, об этом он сообщил в прямом эфире, организованном журналисткой Марией Командной в Instagram.

«Есть впечатление, что в США все мегакрутое, но это не так. Цены тут сумасшедшие, и ты не понимаешь, за что платишь», — сказал Торбинский.

По его словам, особенно страдает сфера услуг, в Москве она развита гораздо лучше. Торбинский также рассказал, что пока не может считать себя американцем, а дома разговаривает с детьми на русском языке.

Футболист переехал в Калифорнию летом 2019 года. В США он занимается тренерской деятельностью.

Торбинский в составе сборной России провел 30 матчей, в которых забил два мяча. Вместе с российской национальной командой в 2008 году хавбек завоевал бронзу Евро. Он выступал за московские «Спартак» и «Локомотив», а также «Краснодар». Завершил карьеру в прошлом году.