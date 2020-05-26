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«Вектор» назвал дату испытания вакцины на людях

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NIAID

Испытания вакцины от коронавируса на людях начнется в конце июня, рассказал гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске Ринат Максютов.

«Вектор» создал вакцины на основе безопасных вирусов, на поверхности которых находятся белки с «короны» нового вируса. Это позволяет выработать организму антитела к болезни, не заражаясь.

«Исходно мы ставили себе срок 29 июня. Это самый оптимистичный прогноз для начала клинических исследований. Но, безусловно, их старт будет возможен, только когда мы получим положительные результаты в рамках доклинических исследований и разрешение Минздрава. Это является обязательным условием для перехода на этап клинических исследований», — сказал «Известиям»Максютов.

По его словам, добровольцы набраны — это сотрудники «Вектора» и жители наукограда Кольцово в Новосибирской области, где находится учреждение.

После получения положительных результатов лабораторного исследования прототипа вакцины возможен переход на производственную площадку, которая имеет все необходимые сертификаты и лицензии, и выпуск готовой лекарственной формы. Затем следует проведение полного спектра доклинических и клинических исследований, регистрация вакцины. И только после этого — выход на полномасштабное производство.

«Совместно с нашим индустриальным партнером, компанией Биокад, мы рассчитываем к концу года выйти на выпуск до 60 миллионов доз вакцины в год. То есть около 5 миллионов доз в месяц (минимум 3 миллионов доз, но рассчитываем получить до 5–15 миллионов доз в месяц — при условии, что будет что выпускать). Это очень большие объемы, достаточные для массовой вакцинации», — говорится в сообщении.

Тема: Распространение коронавируса
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