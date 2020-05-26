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Джонсон пожаловался на проблемы со зрением после COVID-19

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Chatham House

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пожаловался, что после перенесенной коронавирусной инфекции ему впервые за многие годы пришлось носить очки, поскольку у него ухудшилось зрение.

«Мне приходится носить очки впервые за много лет. Я думаю, что из-за его вероятного воздействия. <...> Вполне, вполне возможно, что зрение может быть проблемой, связанной с коронавирусом», — приводит РИА Новости слова Джонсона.

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Премьер-министр объявил, что заражен коронавирусом, 27 марта. С тех пор он находился в самоизоляции, но продолжал работать. Третьего апреля он в видеообращении сообщил, что у него сохраняется высокая температура. Пятого числа Джонсона доставили в больницу для необходимых анализов.

Шестого апреля офис премьера объявил, что состояние Джонсона ухудшилось и его направили в реанимацию. Седьмого апреля стало известно, что подключение к ИВЛ премьеру не понадобилось, он дышит самостоятельно и получает стандартное кислородное лечение. Девятого апреля Джонсона перевели из реанимации в обычную палату.

Премьер-министр вернулся в лондонскую резиденцию на Даунинг-стрит 26 апреля и приступил к работе на следующий день.

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