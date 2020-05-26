Новосибирские рынки возобновили работу

Торговцам разрешили торговать продуктами и товарами для садоводов на рынках Новосибирска, сообщает правительство Новосибирской области.

«После неоднократных проверок Центрального, Октябрьского и Ленинского рынков Новосибирска принято решение разрешить торговлю по ряду направлений. Теперь здесь можно возобновить продажу товаров для садоводов, а также продовольственных товаров (продуктов), рассказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

Продажа других непродовольственных товаров осталась запрещена. Данные меры направлены на частичное снятие действующих ограничений при обеспечении безопасности жителей Новосибирской области.

«Fрендаторам площадей необходимо три дня для того, чтобы обеспечить отделы товарами, многие заявки в фермерские хозяйства уже отправлены. Рынки возобновили работу при соблюдении санитарных требований Роспотребнадзора: предприниматели имеют все необходимые средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие растворы, и раз в два часа персонал проводит обработку помещений», сказал председатель правления Новосибирского облпотребсоюза Сергей Сапсай.