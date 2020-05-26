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Комедию про вампиров «Чем мы заняты в тени» продлили

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала

Сериал «Чем мы заняты в тени» продлили на третий сезон, создатели комедии пошли на это ради зрителей, чей интерес к вампирской истории с каждым сезоном разрастался.

Эпизоды второго сезона сериала в среднем смотрела аудитория в 3,2 миллиона человек, что на четверть выше показателей первого сезона. Поэтому кабельная сеть FX уже заказала продолжение картины, сообщает Deadline.

Сериал «Чем мы заняты в тени» рассказывает о жизни трех вампиров, они делят дом, решают бытовые конфликты, ищут любовь — и свежую кровь, без которой им не прожить.

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