Комедию про вампиров «Чем мы заняты в тени» продлили

Сериал «Чем мы заняты в тени» продлили на третий сезон, создатели комедии пошли на это ради зрителей, чей интерес к вампирской истории с каждым сезоном разрастался.

Эпизоды второго сезона сериала в среднем смотрела аудитория в 3,2 миллиона человек, что на четверть выше показателей первого сезона. Поэтому кабельная сеть FX уже заказала продолжение картины, сообщает Deadline.

Сериал «Чем мы заняты в тени» рассказывает о жизни трех вампиров, они делят дом, решают бытовые конфликты, ищут любовь — и свежую кровь, без которой им не прожить.