Мэр Новосибирска Анатолий Локоть перенес День города, который проходит в последнее воскресенье июня, на неопределенный срок.

«Принял решение о переносе Дня города. Считаю неуместным и невозможным празднование в нынешних условиях. Формат и даты проведения будут определены позже», — написал градоначальник на странице в Instagram.

Новосибирск ведет свое начало с 1893 года, когда на это место приехали рабочие-железнодорожники строить мост через Обь. Его день рождения в разные годы праздновали в декабре, августе и октябре, но из-за плохой погоды в итоге решили проводить праздник в последнее воскресенье июня. В 2020 году Новосибирску исполнится 127 лет.