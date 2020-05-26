Коронавирус в Забайкалье стал чаще давать тяжелые осложнения

Больные с COVID-19, поступающие в госпитали Забайкалья, переносят болезнь все тяжелее, а вирус все чаще дает тяжелые осложнения, сообщила пресс-служба краевого правительства.

«У 19% людей, поступивших в стационар без симптомов, развивается пневмония. Среди тех, кто поступает с симптомами ОРВИ, пневмония развивается у 38%. С 18 мая коэффициент заражения непрерывно растет, сейчас он составляет 1,6. Чтобы говорить о снятии ограничительных мер, этот показатель должен быть не выше единицы», – сообщила главный санитарный врач региона Светлана Лапа.

По данным краевого Минздрава на вторник, 26 мая, в Забайкальском крае зарегистрировано 938 подтвержденных случаев наличия коронавирусной инфекции. За последние сутки скончались две женщины 84 и 67 лет. У обеих был подтвержден диагноз COVID-19, имелись тяжелые сопутствующие патологии.

Впервые случай COVID-19 зарегистрирован в Каларском районе. Также коронавирус зафиксирован в Чите и еще 23 районах края. В регионе действует обязательный масочный режим.