Комету с огромным хвостом увидят в России

Красивая хвостатая комета C/2020 F8 (Лебедь) в среду приблизится к Солнцу на расстояние 64,3 миллиона километра и ее можно будет увидеть в ночном небе невооруженным глазом, сообщила пресс-служба Московского планетария.

Комета Лебедь была открыта австралийским любителем астрономии Майклом Маттиаццо на снимках. В средних широтах северного полушария она стала доступна дня наблюдений с середины мая по утрам, перед восходом Солнца на северо-востоке.

К 20 числам мая по мере перемещения по созвездию Персея она оказалась незаходящим объектом и ее теперь ее можно наблюдать в течение всей ночи в небольшой телескоп. А в безоблачную погоду космическую гостью можно увидеть невооруженным глазом.

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С середины мая по конец июня комета будет видна в течение всей ночи в северной части неба невысоко над горизонтом. С конца июня комета видна по утрам незадолго до восхода Солнца на северо-востоке. Перемещаться в период видимости в небольшие приборы комета будет по созвездиям Кита, Рыб, Овна, Треугольника, Персея, Возничего, Близнецов и Единорога.

Уже сейчас на снимках у кометы наблюдается достаточно длинный хвост – на снимках, полученных в первых числах мая, его длина превышает 10 градусов. Во второй половине мая он должен стать еще больше и ярче.