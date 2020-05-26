Прославившаяся гробами на парковке Испания открылась для туристов

Правительство Испании, прославившейся гробами на парковке из-за большого количества умерших от коронавируса, отменило карантин для иностранных туристов с 1 июля, сообщила пресс-служба правительства страны.

В Испании в апреле гробы с телами умерших от коронавируса складировали на парковках из-за нехватки мест в моргах. Морг в столице Каталонии также использовал склады.

Власти страны 12 мая ввели обязательный четырнадцатидневный карантин для всех, кто приезжает из-за рубежа. В настоящее время границы для туристов закрыты. В субботу премьер Испании Педро Санчес объявил, что страна готова начать принимать иностранных туристов уже в июле, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство страны.

Но премьер-министр Михаил Мишустин попросил россиян не спешить планировать зарубежные поездки. Он посоветовал проводить отпуск в России.

«Эпидемиологическая ситуация в зарубежных странах разная, и никто не может гарантировать отдыхающим защиту от заражения вирусом. Я прошу наших граждан не торопиться. Да, в борьбе с распространением коронавирусной инфекции достигнуты определенные успехи, но мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы, поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж»,— цитирует Мишустина «Коммерсант».