Туристический «карантин» в России ослабят с 1 июня

Правительство России начнет поэтапно снимать ограничения для внутреннего туризма с 1 июня. На первом этапе откроют санатории с медицинской лицензией, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Для нас, конечно, приоритет — это безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в первой половине лета. C 1 июня правительство РФ системно и аккуратно начнет снимать ограничения. На первом этапе будут открыты санатории с медицинской лицензией», — цитирует ТАСС Чернышенко.

По его словам, параллельно с этим правительство работает над правилами для дальнейшего открытия туристической отрасли: отели, курорты, пляжи, круизы и так далее. До 1 июня будут опубликованы соответствующие рекомендации. Их подготовят Роспотребнадзор и Ростуризм.

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Рекомендация воздержаться от турпоездок из России за рубеж из-за коронавируса продолжает действовать. Так как существует опасность второй волны коронавируса.