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Магазины одежды и алкоголя открыли в Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Хакасия перешла к первому этапу снятия ограничения, в регионе начнут работу непродовольственные магазины, будет разрешена торговля алкоголем и спорт на улице, сообщает правительство региона.

В Хакасии коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,9. Регион выполняет нормативы по коечному фонду и числу тестирований. На основании этого правительством Хакасии было принято решение о переходе к первому этапу снятия ограничений.

Будет разрешена торговля непродовольственными товарами, которые ранее попадали под запрет, но только в торговых точках площадью не больше 400 квадратных метров при соблюдении следующих условий: наличие отдельного наружного (уличного) входа, одновременно в торговом зале не должно находиться больше одного человека на 4 квадратных метров.

Снимается запрет на занятия физкультурой и спортом на улице при соблюдении условий: при совместных тренировках должно быть не больше двух человек, расстояние между которыми не должно быть меньше пять метров. Также можно будет совершать индивидуальные прогулки на улице (не более одного человека), соблюдая социальную дистанцию. Норма, касающаяся прогулок с детьми, сохранена без изменений. Посещение мест массового пребывания людей по-прежнему запрещено.

Ограничение по розничной продаже алкогольной продукции, действовавшее ранее, отменяется. Жителям Хакасии по-прежнему не рекомендуется покидать место жительства без крайней надобности. Кроме того, теперь рекомендуется использовать дополнительное средство индивидуальной защиты — перчатки.

Тема: Распространение коронавируса
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