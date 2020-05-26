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Депутат спрогнозировал рост цен на бензин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Запрет на ввоз топлива из-за рубежа вызовет увеличение цен на бензин, но они бы росли в любом случае, высказался первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.

Правительство России приостановило ввоз в страну бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля. Запрет действует до 1 октября. Мера принята для стабилизации ситуации на внутреннем рынке.

«Стоимость топлива для российского потребителя будет только расти», — высказал мнение Лысаков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По мнению депутата, в России цены на топливо не зависят от рыночных законов.

«Если во всем мире цена топлива на внутреннем рынке для потребителей зависит от цен на углеводородное сырье на внешнем рынке, то у нас этот механизм <...> не работает», — отметил он.

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