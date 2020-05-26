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Пациенты онкодиспансера на Алтае заболели COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Группа компаний S7

Шесть человек заболели коронавирусом в двух корпусах Алтайского краевого онкологического диспансера, сообщил оперштаб региона.

Положительный тест на коронавирус получен у двух пациентов в корпусе на Змеиногорском тракте и у четверых на улице Никитина. Медучреждение продолжает работать, однако в трех отделениях на обоих площадках диспансера, где зарегистрированы заболевания, госпитализация приостановлена.

Уточняется, что для всех больных, у которых было запланировано на это время стационарное лечение, онкологи разработают индивидуальный план оказания медицинской помощи. В зависимости от тяжести заболевания будет организована госпитализация в другие корпуса онкодиспансера, а так же в дневной стационар, либо амбулаторное лечение.

Сейчас во всех корпусах диспансера организованы противоэпидемиологические мероприятия, определен круг контактных лиц, проводится тестирование медработников и пациентов на коронавирус.

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