Россиян призвали отдохнуть внутри страны

Премьер-министр Михаил Мишустин попросил россиян провести отпуск внутри страны, не выезжая за границу. Заявление премьера прозвучало на телеканале «Россия 1».

Мишустин уточнил, что некоторые страны уже заявляют о снятии карантина из-за коронавируса и готовности принять туристов, однако Всемирная организация здравоохранения не давала рекомендаций на возобновление поездок за рубеж.

«Я прошу наших граждан не торопиться. Да, в борьбе с коронавирусом достигнуты определенные успехи, но мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы. Мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж», — сказал Мишустин.

Глава правительства предложил гражданам провести отпуск внутри страны и напомнил, что с 1 июня во многих регионах возобновят работу санатории с медицинской лицензией. Полностью российские курорты могут заработать на следующем этапе снятия ограничений.