Владельцам жилья разрешили устраивать онлайн-собрания

Президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в Жилищный кодекс, которые санкционируют проведение собраний собственников жилья в многоквартирных домах в электронной форме. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает возможность проведения собраний собственников помещений в многоквартирных домах в интернете. Жильцы смогут голосовать заочно в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства или региональной информационной системе.

Поправками в Жилищный кодекс предусмотрено, что первое общее собрание в форме заочного голосования с использованием ГИС ЖКХ не может быть проведено в том случае, если администратор собрания получил более 50% отказов от общего числа собственников от участия в собрании.

Также закон продлевает срок проведения годовых общих собраний собственников до 1 января 2021 года. Согласно прежним нормам, собрания должны были пройти до конца июня, однако в действующих условиях это невозможно сделать.