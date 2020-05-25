Россиянам расширили систему страхования вкладов

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении предельного размера страхового возмещения по банковским вкладам физических лиц в ряде отдельных случаев до 10 миллионов рублей, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Страховое возмещение в повышенном размере будет выплачиваться вкладчику в особых случаях — при получении наследства, гранта или социального пособия, продаже жилья или земельного участка, выплат по ущербу.

Документ также предусматривает страховую защиту на денежные средства некоммерческих организаций социальной направленности и иных общественно полезных организаций, кроме некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, максимальное возмещение составит стандартные 1,4 миллиона рублей.

На выплаты смогут претендовать садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, товарищества собственников жилья, гаражные и гаражно-строительные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы, благотворительные фонды, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов, религиозные организации и организации.

Одновременно закон устанавливает ограничение в размере 1,4 миллиона рублей на сумму получения возмещения для контролирующих организаций, топ-менеджеров и собственников в течение года после отзыва лицензии у банка.