НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россиянам расширили систему страхования вкладов

Источник:
Sibnet.ru
163 0
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении предельного размера страхового возмещения по банковским вкладам физических лиц в ряде отдельных случаев до 10 миллионов рублей, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Страховое возмещение в повышенном размере будет выплачиваться вкладчику в особых случаях — при получении наследства, гранта или социального пособия, продаже жилья или земельного участка, выплат по ущербу.

Документ также предусматривает страховую защиту на денежные средства некоммерческих организаций социальной направленности и иных общественно полезных организаций, кроме некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, максимальное возмещение составит стандартные 1,4 миллиона рублей.

На выплаты смогут претендовать садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, товарищества собственников жилья, гаражные и гаражно-строительные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы, благотворительные фонды, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов, религиозные организации и организации.

Одновременно закон устанавливает ограничение в размере 1,4 миллиона рублей на сумму получения возмещения для контролирующих организаций, топ-менеджеров и собственников в течение года после отзыва лицензии у банка.

Еще по теме
Путин поручил повысить платежную дисциплину потребителей
Самую большую квартиру в новостройке нашли в Сибири
Решетников назвал срок восстановления российской экономики
Опубликован рейтинг богатейших российских наследников
смотреть все
Экономика #Деньги #Законы
КАРТИНА ДНЯ
•
Россиянам расширили систему страхования вкладов
•
Пескова выписали из больницы после коронавируса
•
Владельцам жилья разрешили устраивать онлайн-собрания
•
Россиян призвали отдохнуть внутри страны
Подробности
•
Миф об экраноплане: есть ли будущее у «Каспийского монстра»
•
Самолеты Путина и Трампа: как устроены летающие резиденции
•
Нарушители заплатят больше: что изменилось в ОСАГО
•
Байкальский турбизнес: надежда на исторический иммунитет
Как это работает
•
Хлеб и фантазия: пять способов красиво пожарить яичницу
•
Жужжащая смерть: чем опасен укус шершня?
•
От индейки до баранины: какое мясо для шашлыка лучше
•
Найти воду: какую скважину бурить на даче?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Около 100 строителей заразились COVID-19 в общежитии в Приангарье
Сибирь 25.05.2020 17:53
Продажи алкоголя резко снизились в Забайкалье
Сибирь 25.05.2020 17:07
Полицейский в Бурятии устроил смертельное ДТП
Сибирь 25.05.2020 16:33
Раскрыта судьба санаториев Алтая после 1 июня
Сибирь 25.05.2020 15:49
Самое популярное
Самая красивая женщина в мире примерила «детский» купальник
21668
От индейки до баранины: какое мясо для шашлыка лучше
7244
Кадырова госпитализировали из-за коронавируса
4332
Клип Little Big для Евровидения побил новый рекорд
4084
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Россиянам расширили систему страхования вкладов
•
Пескова выписали из больницы после коронавируса
•
Владельцам жилья разрешили устраивать онлайн-собрания
•
Россиян призвали отдохнуть внутри страны
Как это работает
•
Хлеб и фантазия: пять способов красиво пожарить яичницу
•
Жужжащая смерть: чем опасен укус шершня?
•
От индейки до баранины: какое мясо для шашлыка лучше
•
Найти воду: какую скважину бурить на даче?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
•
Платить телефоном: как работает технология NFC?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Первая партия новейших САУ «Коалиция-СВ» поступила в войска
76
Трамп заявил о выходе США из Договора по открытому небу
60
Россия потребовала от Bloomberg извинений за «рейтинг» Путина
51
Белый дом анонсировал важные переговоры с Россией
42
Удачный выстрел лазерной пушки попал на видео
36