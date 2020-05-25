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Установлен невероятный рекорд скорости передачи данных

Источник:
New Atlas
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Исследователи из Австралии добились рекордной экспериментальной скорости передачи данных по интернету. На расстояние 76 километров ученые могли передать 44,2 Тбит/с, что примерно в 44 тысяч раз быстрее возможного сегодня домашнего подключения.

Новая технология теоретически достижима без глобальной перестройки инфраструктуры интернета. Отмечается, что на такой скорости тысячу фильмов в высоком разрешении пользователь скачал бы за доли секунды.

Результата удалось достичь благодаря специальной миниатюрной гребенке в оптическом чипе, устройство заменило сразу 80 инфракрасных лазеров. Для испытаний специалисты воспользовались волоконно-оптическим кабелем, проложенным в Мельбурне.

Разработчики уверены, что в перспективе можно будет создать интегральные фотонные чипы, поддерживающие подобную скорость. Например, технологией могли бы воспользоваться центры обработки данных.

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