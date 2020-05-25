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Около 100 строителей заразились COVID-19 в общежитии в Приангарье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Массовую вспышку коронавируса зафиксировали в общежитии для строителей в Иркутской области. Руководитель региона поручил усилить контроль за мигрантами, сообщила пресс-служба областного правительства.

«В Марковском муниципальном образовании Иркутского района сложилась вопиющая ситуация. В общежитии для рабочих заболело около ста человек, большинство бессимптомно. При этом люди беспрепятственно работали на одной из строек Иркутска», — перечислил глава региона.

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Среди них есть и мигранты. Строители пользовались общественным транспортом и такси. Компания-собственник нарушила все возможные санитарные нормы организации работы.

Он поручил разобраться в ситуации, компанию привлечь к ответственности, а также ужесточить контроль за прибывающими мигрантами и проводить тестирование. По данным областного Минздрава, число заболевших за последние сутки увеличилось на 112 человек, половина из них — вахтовики. Такой прирост за выходные зафиксирован области впервые.

Всего с начала пандемии на территории Приангарья было зарегистрировано 1306 случаев COVID-19. Почти 50% от общего числа госпитализированных — 512 человек — сотрудники, работающие вахтовым методом.

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